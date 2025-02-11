За 65 минут сбиты четыре БПЛА над Белгородской и Курской областями

Вечером во вторник, 11 февраля, российские войска сбили четыре украинских беспилотника.

По информации Минобороны России, три из них уничтожены над Белгородской областью. Еще один беспилотный летательный аппарат перестал работать над территорией Курской области.

Как уточнила пресс-служба оборонного ведомства, БПЛА сбили в промежутке между 16:40 и 17:45 по московскому времени.

Утром стало известно, что за минувшую ночь над российскими регионами сбили 40 украинских беспилотников. Большая часть из ликвидированных пришлась на Саратовскую область - 18 аппаратов. Еще 13 беспилотников противника сбили в Ростовской области.

Также сбиты шесть беспилотников в Брянской области, два - в Волгоградской и один - в Белгородской.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.