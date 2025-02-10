Экипажи Су-25 сожгли украинскую бронетехнику в курском приграничье

Минобороны России сообщило об уничтожении бронетехники и личного состава ВСУ в курском приграничье. Это сделали экипажи штурмовиков Су-25.

Отмечено, что летчики выполняли пуски авиационных ракет, действуя на малых высотах. Неприятельскую бронетехнику и личный состав удалось обнаружить и уничтожить, несмотря на меры маскировки, предпринятые врагом.

Применив вооружение, экипажи выполнили противоракетное маневрирование. Летчики выпустили тепловые ловушки, предотвращающие попадание из ПЗРК, и вернулись на аэродром вылета. После этого техники выполнили регламентные работы по обслуживанию и подготовке самолетов к новому боевому вылету.

Ранее сообщалось, что истребитель-бомбардировщик Су-34 также уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области. Но на тот раз летчики использовали авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.