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Экипажи Су-25 сожгли украинскую бронетехнику в курском приграничье

Летчики действовали на малых высотах, выполняя пуски авиационных ракет по неприятелю.
2025-02-10 11:46:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении бронетехники и личного состава ВСУ в курском приграничье. Это сделали экипажи штурмовиков Су-25. 

Отмечено, что летчики выполняли пуски авиационных ракет, действуя на малых высотах. Неприятельскую бронетехнику и личный состав удалось обнаружить и уничтожить, несмотря на меры маскировки, предпринятые врагом.

Применив вооружение, экипажи выполнили противоракетное маневрирование. Летчики выпустили тепловые ловушки, предотвращающие попадание из ПЗРК, и вернулись на аэродром вылета. После этого техники выполнили регламентные работы по обслуживанию и подготовке самолетов к новому боевому вылету. 

Ранее сообщалось, что истребитель-бомбардировщик Су-34 также уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области. Но на тот раз летчики использовали авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #Су-25 #Курская область #штурмовая авиация #приграничье
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