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Ми-28НМ ударил неуправляемыми ракетами по ВСУ в курском приграничье

Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам.
Ян Брацкий 2025-02-08 10:28:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес ракетный удар по бронетехнике украинских боевиков и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области. Летчики действовали в составе смешанной тактической группы.

После удара экипажи вертолетов выполнили противоракетное маневрирование и на предельно малых высотах вернулись на аэродром вылета.

Передовой авианаводчик сообщил, что все вражеские цели были уничтожены.

Летчики армейской авиации регулярно вылетают на боевые задания, уничтожают бронетехнику, укрепления и личный состав противника, поддерживая действия бойцов подразделений группировки войск «Север».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Ми-28НМ #Курская область #Север
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