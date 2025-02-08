Ми-28НМ ударил неуправляемыми ракетами по ВСУ в курском приграничье

Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес ракетный удар по бронетехнике украинских боевиков и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области. Летчики действовали в составе смешанной тактической группы.

После удара экипажи вертолетов выполнили противоракетное маневрирование и на предельно малых высотах вернулись на аэродром вылета.

Передовой авианаводчик сообщил, что все вражеские цели были уничтожены.

Летчики армейской авиации регулярно вылетают на боевые задания, уничтожают бронетехнику, укрепления и личный состав противника, поддерживая действия бойцов подразделений группировки войск «Север».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.