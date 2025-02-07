Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР

Минобороны России сообщает об освобождении города Дзержинск на территории Донецкой Народной Республики.

Отмечено, что освобождение состоялось сегодня, 7 февраля 2025 года. Город в результате активных действий взяли под контроль подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии, а также подразделения добровольческого формирования «Ветераны».

Все эти подразделения, как отметили в российском оборонном ведомстве, находятся в составе группировки войск «Центр».

Ранее сообщалось, что подразделения группировки также освободили населенный пункт Дружба на территории Донецкой Народной Республики.







