Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметили в оборонном ведомстве, пораженный объект обеспечивал работу военно-промышленного комплекса противника.

Кроме того, удары были нанесены по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения и местам подготовки к запуску беспилотников.

Скопления живой силы и бронетехника националистов уничтожены в 152-х районах проведения специальной военной операции.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.