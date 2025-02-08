ВС РФ поразили объект газонефтяной отрасли на Украине

Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как отметили в оборонном ведомстве, пораженный объект обеспечивал работу военно-промышленного комплекса противника.
Кроме того, удары были нанесены по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения и местам подготовки к запуску беспилотников.
Скопления живой силы и бронетехника националистов уничтожены в 152-х районах проведения специальной военной операции.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»