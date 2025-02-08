МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ поразили объект газонефтяной отрасли на Украине

Уничтоженный объект газонефтяной отрасли обеспечивал работу военно-промышленного комплекса Украины, пояснили в Минобороны России.
2025-02-08 12:36:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметили в оборонном ведомстве, пораженный объект обеспечивал работу военно-промышленного комплекса противника.

Кроме того, удары были нанесены по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения и местам подготовки к запуску беспилотников.

Скопления живой силы и бронетехника националистов уничтожены в 152-х районах проведения специальной военной операции.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Украина
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 