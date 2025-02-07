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Белоусов поблагодарил полк, освободивший Дружбу в ДНР

Андрей Белоусов выразил благодарность командованию и составу 109-го отдельного стрелкового полка.
2025-02-07 14:16:54
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 109-го отдельного стрелкового полка. Об этом сообщили в МО РФ.

Отмечено, что Белоусов выразил благодарность за успешное выполнение боевых задач в ходе освобождения населенного пункта Дружба на территории ДНР. 

О взятии под контроль этого населенного пункта сегодня сообщили в российском оборонном ведомстве. Дружбу освободили подразделения группировки войск «Центр».

Ранее военнослужащие группировки «Центр» показали кадры, запечатлевшие процесс освобождения населенного пункта Нововасилевка на территории Донецкой Народной Республики. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #освобождение #министр обороны #Андрей Белоусов #дружба #109-й сп
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