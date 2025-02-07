Белоусов поблагодарил полк, освободивший Дружбу в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 109-го отдельного стрелкового полка. Об этом сообщили в МО РФ.
Отмечено, что Белоусов выразил благодарность за успешное выполнение боевых задач в ходе освобождения населенного пункта Дружба на территории ДНР.
О взятии под контроль этого населенного пункта сегодня сообщили в российском оборонном ведомстве. Дружбу освободили подразделения группировки войск «Центр».
Ранее военнослужащие группировки «Центр» показали кадры, запечатлевшие процесс освобождения населенного пункта Нововасилевка на территории Донецкой Народной Республики.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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