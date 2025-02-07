Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 109-го отдельного стрелкового полка. Об этом сообщили в МО РФ.

Отмечено, что Белоусов выразил благодарность за успешное выполнение боевых задач в ходе освобождения населенного пункта Дружба на территории ДНР.

О взятии под контроль этого населенного пункта сегодня сообщили в российском оборонном ведомстве. Дружбу освободили подразделения группировки войск «Центр».

Ранее военнослужащие группировки «Центр» показали кадры, запечатлевшие процесс освобождения населенного пункта Нововасилевка на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.