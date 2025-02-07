FPV-дроны уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

Операторы FPV-дронов центра «Рубикон» нанесли удар по бронированной технике ВСУ на Курском направлении. В результате атаки техника была уничтожена, сообщило Минобороны России, опубликовав видео боевой работы.

Удары по вражеским машинам наносились при отражении атаки ВСУ 6 февраля в Курской области. Ведомство показало кадры от первого лица - как оператор беспилотника видит окружающую обстановку, управляя аппаратом. Дрон подлетает к технике, после чего видео прерывается.

Ранее Минобороны сообщило, что противник предпринял попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок. На данный момент все атаки отражены, населенные пункты находятся под контролем ВС РФ.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.