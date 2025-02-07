МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FPV-дроны уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ во время отражения атаки противника 6 февраля в Курской области.
2025-02-07 12:23:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов центра «Рубикон» нанесли удар по бронированной технике ВСУ на Курском направлении. В результате атаки техника была уничтожена, сообщило Минобороны России, опубликовав видео боевой работы.

Удары по вражеским машинам наносились при отражении атаки ВСУ 6 февраля в Курской области. Ведомство показало кадры от первого лица - как оператор беспилотника видит окружающую обстановку, управляя аппаратом. Дрон подлетает к технике, после чего видео прерывается.

Ранее Минобороны сообщило, что противник предпринял попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок. На данный момент все атаки отражены, населенные пункты находятся под контролем ВС РФ.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #Курская область #ВСУ #МО РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 