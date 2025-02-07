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Артиллерия накрыла огнем бронетехнику штурмгрупп ВСУ в Курской области

Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания артиллерийских снарядов в бронетехнику боевиков ВСУ.
2025-02-07 17:44:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российская артиллерия накрыла огнем бронетехнику штурмовых групп ВСУ в Курской области. Кадры артиллерийских ударов по вражеским машинам публикует Министерство обороны РФ.

Разведка выявила с воздуха движение бронетехники ВСУ. Проанализировав информацию, было принято решение об огневом воздействии на противника.

«Обнаруженные цели были оперативно уничтожены артиллерийскими расчетами 40-й бригады морской пехоты в составе группировки войск "Север"», - говорится в сообщении Минобороны.

На кадрах ведомства показано движение техники и вспышки рядом с ней.

Накануне Минобороны сообщило, что противник предпринял попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок. Все атаки были отражены, населенные пункты находятся под контролем ВС РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ #МО РФ
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