МО РФ показало кадры отражения атаки ВСУ в Курской области

Министерство обороны РФ показало кадры отражения сегодняшней атаки ВСУ в Курской области. На видео демонстрируются удары по бронетехнике противника.

В ходе боевой работы были задействованы дроны на оптоволокне. Объективный контроль прямого попадания осуществлялся в режиме реального времени. В кадр попадает техника ВСУ, беспилотник влетает в цель, и запись обрывается.

«Кадры уничтожения бронетехники штурмовых групп ВСУ расчетами FPV-дронов, в т. ч. на оптоволокне, соединения морской пехоты Черноморского флота в составе группировки войск "Север" при отражении атаки ВСУ», - говорится в описании к видео.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что противник совершил попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок. На данный момент все атаки отражены, населенные пункты под контролем ВС РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.