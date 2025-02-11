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Курсанты ДВОКУ отработали штурм опорника по опыту ВС РФ в Курской области

Опыт СВО и сценарии реальных боевых операций в Курской области отрабатывают курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Сегодня учебному заведению Минобороны 85 лет. И за эти годы из стен ДВОКУ выпущено огромное количество офицеров.
Мария Герман 2025-02-11 13:16:22
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища отработали штурм опорного пункта противника. На тренировках на полигоне в Благовещенске побывала наш корреспондент Мария Герман.

На занятиях в роли командира Семен Щекунов, он отдает приказы роте. В свой 21 год парень готов нести ответственность за подразделение. Семен направляет бронетехнику на левый фланг. На правом к позиции приближается группа закрепления. Обстановка и сценарий действий взяты из реальной операции, проведенной морпехами 155-й бригады Тихоокеанского флота в Курской области.

«Преподаватель вводит очень много различных водных, такие как атака FPV-дронов, атака мобильных каких-то минометных расчетов, атака каких-то малых групп противника, три-четыре человека, а также работа бронегрупп противника. Все это сопровождается работой нашего оператора, который выявляет, обнаруживает цели. Несомненно, я могу сказать, что сейчас мы не работаем по шаблону, мы работаем по опыту специальной военной операции, мы его используем», - рассказал Щекунов.

Атаку дронов отражает отделение по борьбе с беспилотниками. К наступлению присоединяется основная группа. Огневая группа наступает с фронта. Под прикрытием БМП курсанты преодолевают проход в минно-взрывном заграждении и своими действиями подавляют противника. Еще один элемент тренировки: обеспечить эвакуацию раненого во время боя. Медики забирают «трехсотого» на снегоходе.

Штурмовики тем временем начинают зачистку. Когда опорный пункт захвачен, рота закрепляется и начинает подготовку позиций к обороне на случай контрнаступления. Обучение на полигоне идет круглосуточно и при любой погоде. Будущих офицеров готовят по четырем специальностям. Опыт специальной военной операции в ДВОКУ разбирают досконально. И делают упор на защиту от дронов-камикадзе. По легенде боевая машина подбита, экипаж ждет эвакуации.

«Нам же нужно не конкретное попадание именно в сам дрон. Нам необходимо поразить одну из его ведущих двигателей или же лопастей. Соответственно, нужно поражение одной из лопастей дробью, а дробь бьет у нас большим диаметром кольцом, до 50-70 сантиметров даже», - объяснил преподаватель Денис Майборода.

За 85 лет Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске подготовило около тридцати тысяч офицеров. Выпускники этого ВУЗа участвовали во всех войнах и конфликтах. Великая Отечественная, Афганистан, Северный Кавказ, а теперь СВО, где уже 27 ДВОКУвцев стали Героями России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #курсанты #двоку #СВО
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