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ВС РФ нанесли агитационный удар из «Градов» по ВСУ в зоне спецоперации

Российские военнослужащие распространяют среди противника агитационные снаряды с призывом сдаться в плен на Дзержинском направлении. Внутри таких боеприпасов вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с листовками.
2025-02-06 18:31:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Юг» из РСЗО «Град» осуществили пуски агитационных снарядов по позициям ВСУ на Дзержинском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Агитационные снаряды не причиняют ущерба противнику. Внутри таких боеприпасов нет поражающих элементов, они сконструированы так, чтобы разбрасывать на позициях листовки с призывом сложить оружие. В материалах указывают номер для связи, QR-код, по которому желающие сдаться могут получить пошаговое руководство к действию.

«Сегодня у нас задача стоит отработать агитационными снарядами. Миссия заключается в том, чтоб противник сложил оружие. Кто не желает воевать, сохранил свою жизнь, вернулся домой живым. Работаем довольно часто так», - рассказал командир взвода с позывным Птаха.

Каждый агитснаряд содержит в себе тысячу листовок. Такие боеприпасы маркируются отличительным ярким красным цветом. Таймеры взрывателей боеприпасов настроены на разное время срабатывания, которое рассчитывается в зависимости от расстояния до цели. После разрыва снаряда листовки разбрасываются на большой площади.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #РСЗО #Град #Агитационные снаряды
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