Никто не хотел служить в считающейся элитной 155-й бригаде ВСУ, многие солдаты дезертировали, рассказал плененный в Курской области украинец Андрей Карпенко.

«В 155-й говорили, что попал в самую крутую бригаду, хотя не хотел никто там служить. Пишут, что самая крутая бригада, что связана с заграничными какими-то спонсорами. Но на самом деле это не так. Много людей даже посреди обучения отсеялось, сбегали в СЗЧ», - рассказал пленный на видео, предоставленном Минобороны России.

Как и многих соотечественников, Карпенко заставили служить против воли. Во время похода в магазин за хлебом и сигаретами его скрутили сотрудники территориального центра комплектования, затолкнули в автомобиль и отвезли в военкомат, где признали годным к военной службе.

От сослуживцев Андрей слышал, что других военнослужащих бригады отправляют во Францию и Польшу, где они проходят подготовку под руководством западных инструкторов. Карпенко отметил, что между собой в бригаде все говорили на русском языке. Из имевшегося оружия ни разу не выстрелил, а когда брали в плен, автомат остался в посадке.

Ранее другой пленный рассказал, что из распиаренной 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ дезертировало 1 700 солдат, таким образом, бригада выбилась в лидеры по числу дезертиров. Многих военнослужащих не обеспечили необходимой техникой в нужном объеме, выдав одно стрелковое оружие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.