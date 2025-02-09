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На «Варяге» отметили 35-ю годовщину со дня подъема военно-морского флага

На торжествах по случаю годовщины, членам экипажа-участникам спецоперации были вручены награды.
2025-02-09 10:24:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг» отметил 35-й годовщину со дня подъема Военно-морского флага. По этому случаю, команда крейсера провела торжественное построение.

Под звуки Государственного гимна Российской Федерации на борту подняли военно-морской флаг и флаги расцвечивания. К морякам обратился командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина.

«Дорогие товарищи. В этот день я хочу от имени военного совета флота сказать, что мы гордимся тем, что в составе 36-й дивизии надводных кораблей приморской флотилии Тихоокеанского флота есть такой корабль», - сказал Лиина.

Также к морякам обратились ветераны Военно-морского флота и представители администрации Тульской области. Была отмечена богатая история и важное символическое значение крейсера «Варяг».

«Наш крейсер является образцом морской культуры, выработки морских качеств, образцом отношения к воинскому долгу, верности присяге и военно-морскому флагу. Желаю вам успешного выполнения задач», - добавил адмирал.

В ходе церемонии членам экипажа, которые добровольцами отправились в зону СВО, были вручены медали «Участнику специальной военной операции».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВМФ России #годовщина #Тихоокеанский флот #варяг
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