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Расчет «Тора» уничтожил беспилотники ВСУ на Южно-Донецком направлении

Военнослужащие расчета ЗРК ежедневно борются с беспилотниками противника, обеспечивая надежную защиту наших мотострелков с воздуха.
2025-02-06 14:31:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» сбил беспилотники ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры боевой работы зенитчиков группировки войск «Восток».

«Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса "Тор" ежедневно борются с разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами ВСУ, обеспечивая надежную защиту наших мотострелков с воздуха», - говорится в сообщении ведомства.

На записи показано, как передвигается машина и выпускаются ракеты. Также видно, что происходит внутри комплекса. Результаты точных ударов выводятся на экран монитора.

«Тор» чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет. Для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска не требуется много времени. При этом РЛС блокирует возможность поражения своих летательных аппаратов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ЗРК #Тор #МО РФ
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