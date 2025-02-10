Российский FPV-дрон поразил М113 в Харьковской области

Оператор FPV-дрона группировки войск «Север» в Харьковской области уничтожил бронетранспортер М113 производства США. Об этом сообщило Минобороны России, обнародовав соответствующие кадры.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что технику украинских боевиков обнаружило разведывательное подразделение с помощью беспилотников. Проанализировав информацию, российские военнослужащие приняли решение нанести удар.

Разведчики совершили скрытный марш-бросок из тылового района к переднему краю. Выждав подходящий момент, оператор FPV-дрона уничтожил бронетранспортер ВСУ. Объективный контроль уничтожения машины осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении боевой машины пехоты ВСУ в зоне проведения спецоперации на территории Донецкой Народной Республики.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.