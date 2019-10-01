РФ и Сирия обвинили США в срыве вывода беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

План по выводу мирных жителей из лагеря беженцев «Рукбан» сорвался из-за невыполнения США взятых на себя обязательств. Об этом руководители межведомственных координационных штабов РФ и Сирии по возвращению граждан в Республику Михаил Мизинцев и Хусейн Махлюф выступили с экстренным заявлением.

Они уточнили, что исключительно благодаря совместным усилиям Москвы и Дамаска удалось спасти и вернуть в свои дома половину жителей этого «лагеря смерти», примерно 18 тысяч человек.

Для окончательного решения проблемы сирийское правительство поддержал разработанный ООН оперативный план по выводу оставшихся жителей «Рукбана». В заявлении отмечается, что данный процесс затягивается из-за того, что Соединенные Штаты не выполняют взятые на себя обязательства.

В документе указывается, что 29 сентября на пропускном пункте «Джлеб» вместо более чем двух тысяч подлежащих эвакуации сирийцев оказались только 336 человек. Местные жители сообщили, что так называемая «администрация» лагеря (фактически, это незаконные формирования, подконтрольные Вашингтону) препятствуют выходу людей под угрозой расправы.

«Несостоятельность заявленных американской стороной обещаний привела к срыву операции по выводу беженцев из лагеря "Рукбан", а большая часть розданной представителями ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца гуманитарной помощи в очередной раз попала в руки подконтрольных США боевиков», - добавили авторы заявления.

«Рукбан» («Эр-Рукбан») - лагерь сирийских беженцев, расположенный на сирийско-иорданской границе на юго-востоке провинции Хомс, находится в 55-километровой зоне ответственности базы США в Эт-Танфе.