Булгаков высоко оценил учения «Эшелон-2019» на полигоне Мулино

Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков высоко оценил учения «Эшелон-2019» с силами и средствами материально-технического обеспечения государств-членов ОДКБ.

Мероприятия состоялись на нижегородском полигоне Мулино с 8 по 10 октября. В них принимали участие российские, армянские, белорусские, казахские, киргизские и таджикские военнослужащие.

Булгаков отметил, что маневры проходили в обстановке, приближенной к боевой. Он также указал на то, что военнослужащие за время проведения учений приобрели навыки, которые им понадобятся в дальнейшем, в частности, при выполнении последующих задач в сфере МТО.

«Во время проведения совместных учений стран ОДКБ проводилось слаживание при выполнении боевых задач и отрабатывались вопросы всестороннего взаимодействия структур МТО коалиционных сил стран ОДКБ. Считаю, что учения прошли с оценкой не ниже "хорошо", на отлично не бывает», - отметил Булгаков.

На учениях были отработаны вопросы восполнения расхода ракет, боеприпасов и других материальных средств, размещения полевого склада горючего на местности, организации обслуживания и ремонта вооружения и военной техники.

«В учениях принимала участие современная техника, стоящая на вооружении частей и соединений МТО. Потому, что жизнь не стоит на месте: меняется тактика ведения боя, соответственно, на вооружение поступает необходимая техника, и тыловые части и соединения тоже идут в ногу со временем», - подчеркнул Булгаков.

Подразделения также выполнили эвакуацию техники к местам ремонта силами ремонтно-эвакуационных групп, подачу боеприпасов и других материальных средств с использованием авиации Ми-8. Учения «Эшелон-2019» являются составной частью оперативно-стратегического учения «Боевое братство - 2019».