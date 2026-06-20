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Первый замминистра обороны Горнин вручил дипломы выпускникам Военного университета

Церемония прошла на Поклонной горе.
20-06-2026 13:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Москве на Поклонной горе состоялась церемония выпуска офицеров Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации. Дипломы выпускникам вручил первый заместитель министра обороны РФ Леонид Горнин.

От имени министра обороны России Леонид Горнин поздравил выпускников, профессорско-преподавательский и командный состав университета с завершением обучения и пожелал офицерам профессиональных успехов в службе.

«На протяжении веков русские офицеры выбирали военное дело по призванию и велению сердца, служили Родине верно и преданно. Нравственной основой всегда были честь, любовь к Отечеству, чувство ответственности за его судьбу - именно эти качества становились решающей силой в сражениях», - сказал Горнин.

Он также отметил, что события последних лет стали серьезной проверкой качества подготовки офицерских кадров.

Во время торжественной церемонии Леонид Горнин вручил выпускникам медали «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации» и дипломы с отличием.

В 2026 году медалями наградили 17 выпускников. Еще 67 слушателей и курсантов получили дипломы с отличием.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке на мемориале «Боевая слава Тихоокеанского флота» состоялся 83-й выпуск офицеров, мичманов и прапорщиков Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова.

Напомним, на Госуслугах запущен сервис для поступления в военные вузы. Для участия во вступительных испытаниях допускаются граждане в возрасте до 24 лет: годные к военной службе или годные с незначительными ограничениями и имеющие первую или вторую категорию профессионально-психологического отбора. Подготовка офицеров осуществляется в ведущих вузах, в основном по наукоемким и высокотехнологичным специальностям.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#Москва #армия #Минобороны России #Военный университет #Леонид Горнин
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