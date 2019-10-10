Все в дыму и огне: кадры прохождения стрессовых полос в Приамурье
На полигонах общевойсковой армии Восточного военного округа в Амурской области созданы специальные стрессовые штурмовые полосы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На полигонах Восточного военного округа в Приамурье военнослужащие приступили к преодолению стрессовых штурмовых полос, которые были разработаны военными психологами. Условия учений максимально приближены к боевым.
Военнослужащим нужно пройти через препятствия. На пути у бойцов - высотные стены с проломами, колючая проволока, горящий лабиринт, дымовая завеса.
Звуковая имитация взрывов и стрельбы формирует устойчивость к стрессам. Психологи считают, что после такой подготовки военнослужащие будут увереннее действовать в реальных боевых и кризисных ситуациях.