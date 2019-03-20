Группировка атомных подлодок: как «Борей» и «Ясень» прикроют северные рубежи

Подводные лодки проектов «Ясень» и «Борей», оснащенные новейшими ракетами, будут защищать север и восток России. Об этом в программе «Между тем» на «Звезде» рассказал первый замначальника главного штаба ВМФ РФ, вице-адмирал Олег Бурцев.

«Существуют определенные планы о создании группировки "Бореев" как на севере, так и на Дальнем Востоке. Аналогичная ситуация у нас с многоцелевыми подводными лодками, которые мы знаем под названием "Ясень". Этим подводным лодкам свойственно, в первую очередь, новое мощное оружие, которое стоит на них», - заявил Бурцев.

По его словам, речь идет о крылатой ракете «Калибр», мощность которой была продемонстрирована в Сирии действиями дизельных подводных лодок.

Также Бурцев рассказал о новейших ракетах, которыми оснащены подводные лодки класса «Борей».

«Новая ракета "Булава" с новыми траекториями, с большими скоростями полета», - уточнил вице-адмирал.

В декабре этого года ВМФ РФ передадут две атомные подводные лодки. Это будут «Казань» проекта 885 «Ясень» и «Князь Владимир» проекта 995 «Борей». Всего Военно-морской флот России получит в этом году 16 кораблей и подлодок.