Путин расширил основания для получения отсрочки от армейской службы

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который уравнивает студентов разного возраста в праве на отсрочку от службы в Вооруженных силах страны, пока они проходят обучение в вузе.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 18 марта. Теперь молодые люди смогут получать образование в колледже и магистратуре без перерыва.

При этом не важно, в каком возрасте было начато обучение в школе. Ранее молодые люди имели право получить отсрочку от армейской службы для получения высшего образования только один раз.