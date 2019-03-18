Путин расширил основания для получения отсрочки от армейской службы
Закон об отсрочке от армии для непрерывного обучения опубликован на интернет-портале правовой информации.
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который уравнивает студентов разного возраста в праве на отсрочку от службы в Вооруженных силах страны, пока они проходят обучение в вузе.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 18 марта. Теперь молодые люди смогут получать образование в колледже и магистратуре без перерыва.
При этом не важно, в каком возрасте было начато обучение в школе. Ранее молодые люди имели право получить отсрочку от армейской службы для получения высшего образования только один раз.