В чем новый «Ночной охотник» лучше старого: как собирают первый в истории Ми 28-НМ

Министерство обороны РФ закупает партию модернизированных вертолетов Ми-28 «Ночной охотник». Армия может приобрести от 6 до 18 боевых машин, рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Заместитель министра отметил, что «Вертолеты России» продолжают работать над улучшением этих боевых машин. Не исключено, что финальная комплектация будет другой. В чем новый «Ночной охотник» лучше старого, разбиралась корреспондент «Звезды».

Съемочной группе нашего телеканала выпала уникальная возможность посмотреть, как собирают первый в истории Ми 28-НМ. Он будет готов этой весной.

В новом вертолете есть не только просторная кабина и модифицированный фюзеляж. В нем везде обновление, причем с учетом боевого опыта, полученного в Сирии - в двигателях, вооружении, системе связи и радиолокационном оборудовании.

«Мы пришли к соглашению, нашли полное понимание по цене. Будет заключен большой контракт как по Ми-28, так и по Ка-52. Эта техника вся имеет огромный экспортный потенциал», - констатировал Криворучко.

Продукцию Росвертола заместителю министра продемонстрировали в деле.

Внимание Алексея Криворучко привлек и учебно-боевой «Ночной охотник» Ми-28 УБ. Эти вертолеты уже состоят на вооружении. Первая их партия поступила в войска полтора года назад, и отзывы летчиков - только положительные.