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Шойгу отметил эффективную работу структуры Генштаба ВС РФ по мобилизации войск

Александра Арсентьева
18:01 06.03.2019
Особую благодарность Шойгу выразил ветеранам, которые помогают сохранить связь между поколениями.

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу отметил высокий уровень обеспечения войск и планирования мобилизационного развертывания, поздравляя сотрудников Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России с 55-летием со дня создания структуры, которое отмечается седьмого марта.

По его словам, на протяжении своей истории ГОМУ успешно решает масштабные задачи по повышению боеготовности ВС России. Шойгу отметил, что ГОМУ на высоком уровне осуществляет планирование мобилизационного развертывания и организационно-штатное обеспечение войск.

«Благодаря вашей эффективной работе, соединения и воинские части в плановом порядке комплектуются военнослужащими по контракту, непрерывно обеспечиваются современным вооружением и военной техникой», - заявил министр обороны.

Также Шойгу добавил, что благодаря работе управления хорошо отлажена система подготовки молодежи к армейской службе и комплектования призывниками воинских подразделений, происходит тесное взаимодействие с региональными и федеральными органами исполнительной власти по развитию базы мобилизационного развертывания, а также по их участию в маневрах и учениях.

Особую благодарность Шойгу выразил ветеранам, которые помогают сохранить связь между поколениями.

Также министр обороны вручил сотрудникам Главка государственные и ведомственные награды.

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