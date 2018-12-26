ВМФ РФ ответит на активность стран НАТО у российских границ

Военно-морское присутствие сил ВМФ РФ в 2019 году будет осуществляться с учетом резкого увеличения интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи границ Российской Федерации. Об этом на заседании Адмиралтейского координационного совета ветеранских организаций ВМФ РФ сообщил главком Военно-морского флота России адмирал Владимир Королев.

Он отметил, что страны Альянса развертывают в прилегающих к территории Российской Федерации акваториях морские системы ПРО, стратегические неядерные системы высокоточного оружия, а также объекты военной инфраструктуры.

«Усилия главного командования ВМФ будут сосредоточены на дальнейшем создании и развитии качественно нового, сбалансированного по своему составу и боевым возможностям Военно-морского флота, способного совместно с другими видами и родами войск ВС РФ обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание и защиту национальных интересов РФ в Мировом океане», – подчеркнул Владимир Королев.

Адмирал также рассказал о планах в 2019 году провести работу по дальнейшему повышению боевой устойчивости подводных лодок, в том числе за счет улучшения характеристик их скрытности, наращивания боевых возможностей средств противодействия и самообороны.

«Одним из приоритетных направлений, над которым в 2019 году будет продолжена работа, – является деятельность во взаимодействии с предприятиями ОПК по созданию неатомных подводных лодок с воздухонезависимой энергетической установкой, а также серийное строительство дизель-электрических подводных лодок», - отметил адмирал.

Также в 2019 году ВМФ РФ продолжит принимать в свой состав корабли крупного водоизмещения классов «фрегат» и «большой десантный корабль». Будет продолжаться работа по созданию кораблей класса «эсминец» и «универсальный десантный корабль», а также по развитию патрульных кораблей и оснащению береговых войск комплексами «Бал» и «Бастион».