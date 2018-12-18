В Минобороны прокомментировали информацию о переносе музея ВВС из Монино в парк «Патриот»

В подмосковном парке «Патриот» будет создан не имеющий аналогов научно-технический комплекс Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом рассказал замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов

При этом, военачальник заявил, что ни о каком переносе музея из Монино в парк «Патриот» речи не идет. По его словам, в Монино все возможности дальнейшего развития этого комплекса исчерпаны: там нет больше территории, негде поставить новые экспонаты. Наконец, заметил Картаполов, те экспонаты, которые там находятся, военное ведомство приведет «в порядок».

Так, генерал-полковник отметил: в Минобороны хотят, чтобы большая часть самолетов-экспонатов в Монино поднялись в воздух.

«Тем более, что у нас на каждое из 194 воздушных судов, которые на сегодня имеются в Монино, есть полный комплект документации конструкторского бюро. Мы ничего не собираемся там распиливать. Машины будут приведены в такое состояние, в котором они вышли с завода. Не сели на аэродром в Монино, а вышли с завода», - заявил он.

Вместе с этим, в парке «Патриот» создадут научно-исторический и технический комплекс современных ВКС. Он станет крупнейшим музеем военной авиации в мире.

Ожидается, что Центральный музей ВКС заработает в 2020-м году.

Ранее бывший главнокомандующий ВВС РФ Владимир Михайлов в интервью «Звезде» рассказал, каким будет Центральный музей ВКС, который планируется открыть в подмосковном парке «Патриот» в 2020 году.