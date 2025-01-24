«Тор» поразил крылатые ракеты ВСУ в небе над Запорожской областью

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» сбил группу натовских крылатых ракет ВСУ в небе над Запорожской областью. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры боевой работы.

В ходе боевого дежурства экипаж обнаружил группу воздушных целей группировки войск «Днепр». После доклада на командный пункт было получено указание на ее уничтожение. О работе зенитчиков рассказал начальник расчета с позывным Курск, который выполняет задачи с начала специальной военной операции.

«На днях сбили тактические крылатые ракеты. Бывают ракеты, которые называются "болванка". Они запускают на высоте 2,5 тысячи. Они ничего не несут, они просто летят в никуда, бывает еще запускают воздушные шары на высоте 5 000, 4 000 высота, просто чтобы отвлечь наше ПВО, чтобы разрядить боевые машины», - рассказал Курск.

На записи показано, как передвигается машина и выпускаются ракеты. Также видно, что происходит внутри комплекса. Результаты точных ударов выводятся на экран монитора.

«Тор» чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет. Для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска не требуется много времени. При этом РЛС блокирует возможность поражения своих летательных аппаратов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.