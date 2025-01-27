Экипаж Су-34 ночью ударил по украинскому опорному пункту в Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ночью поразил опорный пункт националистов в курском приграничье. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве отметили, что удар нанесли по разведанным целям. Были применены авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

В результате были уничтожены бронетехника и личный состав ВСУ. Экипаж Су-34 успешно вернулся на аэродром.

Напомним, ранее в МО РФ рассказали, как экипажи Су-25 сожгли замаскированную украинскую бронетехнику в Курской области. Летчики сорвали ротацию боевиков в приграничном районе.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.