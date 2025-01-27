МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Су-34 ночью ударил по украинскому опорному пункту в Курской области

Уничтожены бронетехника и личный состав ВСУ.
2025-01-27 07:29:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ночью поразил опорный пункт националистов в курском приграничье. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве отметили, что удар нанесли по разведанным целям. Были применены авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

В результате были уничтожены бронетехника и личный состав ВСУ. Экипаж Су-34 успешно вернулся на аэродром.

Напомним, ранее в МО РФ рассказали, как экипажи Су-25 сожгли замаскированную украинскую бронетехнику в Курской области. Летчики сорвали ротацию боевиков в приграничном районе.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #су-34 #Курская область #МО РФ #ночь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 