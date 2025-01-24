Взятый в плен бойцами ВС РФ украинец Александр Свечкин рассказал, как, вернувшись на родину после подготовки в Польше, узнал, что его 155-я бригада разбита в боях и больше не существует. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Нас завезли в 155-ю. Непосредственно в тот лагерь, где я базировался две недели до Польши. Там уже никого не было. Абсолютно никого не было. Там ходило три человека. Я спрашиваю: "А что такое?" Они говорят: "А вы что, не знаете? 155-ки нет, ее разбили. Свою нашивку можете себе в одно место засунуть"», - рассказал Свечкин.

Пленный был уверен, что служить в рядах ВСУ не заставят из-за проблем со зрением, и очень удивился, когда после медкомиссии его призвали. Результатов медосмотра Александр так и не увидел.

Во время подготовки за рубежом солдаты ВСУ общались с поляками через местных, говоривших по-украински, а с чехами - через их медработника. Специальных переводчиков никто не предоставил.

Свечкин рассказал, как украинских солдат отправили на задание. Украинцам не сказали, куда перебрасывают, но велели брать побольше патронов и гранат. Пленный добавил, что, оказавшись на позициях, ему и сослуживцам пришлось постоянно прятаться от обстрелов и российских дронов.

В ходе президентских выборов на Украине Александр отдал свой голос за Владимира Зеленского, поскольку тот обещал остановить конфликт. Однако своих обещаний лидер киевского режима так и не сдержал.

Ранее другой пленный признался, что подписал контракт с ВСУ, чтобы сдаться в плен и оказаться в России, о чем он давно мечтал. Участвовать в боевых действиях украинцу предложили в исправительной колонии, куда он попал за мародерство.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.