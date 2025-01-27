Российские минометчики создали скрытые огневые точки в Курской области

В Курской области создали сеть скрытых огневых точек для минометов, которые повысят эффективность боевой работы в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Расчеты 120-миллиметровых минометов ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению противника. Военнослужащие создали сеть скрытых огневых точек для сокращения времени свертывания и нанесения огневого поражения», - отчитались в оборонном ведомстве.

Миномет предназначен для поражения навесным огнем живой силы и огневых средств противника. Минобороны продемонстрировало кадры с боевой работой минометчиков. На записи можно увидеть, как российские военнослужащие делают расчеты и ведут огонь. Огонь минометов корректируется с помощью беспилотников - так достигается максимальная точность. Показаны снятые с дрона кадры, на которых запечатлены результаты стрельбы.

Также в описании к видео сказано, что минометчики уничтожили группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию противника на позициях. Также были уничтожены расчеты станковых крупнокалиберных пулеметов ВСУ. Выполнив боевую задачу, минометчики замаскировали орудие и спрятались в укрытии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.