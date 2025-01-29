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Танкисты уничтожили наблюдательные посты ВСУ в Курском приграничье

Также экипажи Т-72Б3М оставили противника без блиндажей и опорных пунктов.
2025-01-29 12:06:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-72Б3М уничтожили блиндажи, опорные пункты и наблюдательные посты с украинскими боевиками, обеспечив успешное продвижение штурмовиков в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры с боевой работой военнослужащих.

«Экипажами танков Т-72Б3М были унижены блиндажи, опорные пункты и наблюдательные посты с живой силой противника, что обеспечило успешное продвижение штурмовых отрядов группировки войск "Север"», - говорится в сообщении.

На записи видно, что танк замаскирован и защищен. На случай атаки БПЛА установлены антидроновые навесы. На танк накинута маскировочная сеть. Машина спрятана среди деревьев, накрыта ветвями. На видео показана работа экипажа а также кадры объективного контроля с последствиями ударов.

Т-72 стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубоко модернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ #Т-72Б3М #МО РФ
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