Дежурные средства ПВО за ночь сбили 104 украинских беспилотника

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 104 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве уточнили, что почти половину вражеских аппаратов сбили в Курской области. Там перехватили 47 БПЛА.

Еще 27 дронов уничтожили в Брянской области, 11 - в Смоленской, семь - в Тверской, четыре - в Белгородской. По три беспилотника сбили в Калужской и Нижегородской областях.

По одному вражескому аппарату перехватили в Ростовской и Ленинградской областях.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.