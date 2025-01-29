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Дежурные средства ПВО за ночь сбили 104 украинских беспилотника

Почти половину дронов перехватили в Курской области.
2025-01-29 07:30:11
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 104 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве уточнили, что почти половину вражеских аппаратов сбили в Курской области. Там перехватили 47 БПЛА.

Еще 27 дронов уничтожили в Брянской области, 11 - в Смоленской, семь - в Тверской, четыре - в Белгородской. По три беспилотника сбили в Калужской и Нижегородской областях.

По одному вражескому аппарату перехватили в Ростовской и Ленинградской областях.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #беспилотники #дроны #МО РФ
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