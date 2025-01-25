Ивановские десантники удостоились госнаград за мужество в зоне СВО

Военнослужащих гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной, орденов Кутузова и Александра Невского дивизии, получили государственные награды за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации. Видео торжественной церемонии публикует Минобороны России.

Медали и ордена военнослужащим вручал командир Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения гвардии генерал-майор Руслан Евкодимов.

«Желаю воинскому коллективу батальона крепкого здоровья, благополучия, победоносных успехов на благо нашего Отечества, сильной и великой России», - приветствовал бойцов генерал-майор Евдокимов.

Особо отличившиеся в боях воины-десантники получили ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени, медали ордена «За заслуги перед Отечеством с мечами», «За Отвагу», Суворова, Жукова и «За спасение погибавших».

«Наше доблестное подразделение при выполнении боевых задач неоднократно сталкивалось с инженерными боеприпасами иностранных государств, профессионально их уничтожало. Хочу выразить благодарность командованию и личному составу за грамотное выполнение боевых задач», - сказал десантник с позывным Олимп.

Командир Ивановского соединения поздравил воинов «крылатой пехоты» с высокими государственными наградами и поблагодарил их за мужество и героизм, а также пожелал скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми с победой.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.