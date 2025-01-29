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Белоусову показали роботизированные комплексы «Южной» группировки войск

Современные роботизированные комплексы используются как для доставки материально-технических средств на передовой, так и для нанесения врагу огневого поражения.
2025-01-29 15:49:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов ознакомился с современными роботизированными комплексами в рамках инспекции «Южной» группировки войск. Об этом сообщает МО РФ. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что эти роботизированные комплексы используются как для нанесения противнику огневого поражения с помощью боевых модулей, так и для доставки материально-технических средств на передовой.

Помимо этого, Белоусову показали, как идет работа в подразделениях, занятых обслуживанием, модернизацией и ремонтом БПЛА, роботизированных комплексов и мобильных платформ. 

Командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик доложил министру, что сейчас военнослужащие группировки активно применяют дополнительную противодроновую тросовую защиту тяжелой бронетехники. Она постоянно дорабатывается. 

В завершение инспекции Андрей Белоусов поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты и вручил отличившимся военнослужащим государственные награды.

Ранее сообщалось, что Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск «Восток». О текущей обстановке ему докладывал командующий войсками группировки генерал-лейтенант Андрей Иванаев.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #инспекция #Андрей Белоусов #группировка юг #Роботизированные комплексы
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