Белоусову показали роботизированные комплексы «Южной» группировки войск

Министр обороны России Андрей Белоусов ознакомился с современными роботизированными комплексами в рамках инспекции «Южной» группировки войск. Об этом сообщает МО РФ.

В российском оборонном ведомстве отметили, что эти роботизированные комплексы используются как для нанесения противнику огневого поражения с помощью боевых модулей, так и для доставки материально-технических средств на передовой.

Помимо этого, Белоусову показали, как идет работа в подразделениях, занятых обслуживанием, модернизацией и ремонтом БПЛА, роботизированных комплексов и мобильных платформ.

Командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик доложил министру, что сейчас военнослужащие группировки активно применяют дополнительную противодроновую тросовую защиту тяжелой бронетехники. Она постоянно дорабатывается.

В завершение инспекции Андрей Белоусов поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты и вручил отличившимся военнослужащим государственные награды.

Ранее сообщалось, что Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск «Восток». О текущей обстановке ему докладывал командующий войсками группировки генерал-лейтенант Андрей Иванаев.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.