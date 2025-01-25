Потери ВСУ на курском направлении за сутки превысили 360 человек

ВСУ потеряли за прошедшие сутки в Курской области более 360 военнослужащих, сообщили в Минобороны России. Пятеро боевиков сдались в плен.

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили украинский танк, девять боевых бронированных машин, 27 автомобилей, самоходную артустановку, два миномета, станцию РЭБ, шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов.

За все время боевых действий на курском направлении противник потерял более 54 820 военнослужащих, 319 танков, 237 БМП и 183 бронетранспортера.

Уничтожены 1 622 вражеских ББМ, 1 629 автомобилей, 389 орудий, 44 установки РСЗО, включая 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 ЗРК и другая техника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.