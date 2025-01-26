Штурмовики батальона «Атлант» выбили ВСУ с позиций в зоне спецоперации

Бойцы штурмового подразделения группировки войск «Центр» захватили опорный пункт украинских боевиков на Красноармейском направлении. Уникальные кадры боя публикует Минобороны России.
Огневые точки националистов выявили с воздуха при помощи разведывательных беспилотников. Первыми в лесополосу зашли штурмовики мотострелкового батальона «Атлант» 35-й гвардейской мотострелковой бригады.
Под прикрытием гранатометчиков бойцы постепенно продвигались, уничтожая по пути живую силу противника. Прикрывая друг друга, они зашли в окопы ВСУ.
В ходе стрелкового боя военнослужащие ВС РФ зачистили блиндажи, закрепились на украинских позициях и продолжили дальнейшее продвижение вперед.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.
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