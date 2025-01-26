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Штурмовики батальона «Атлант» выбили ВСУ с позиций в зоне спецоперации

Штурмовавшие опорный пункт бойцы двигались прикрывая друг друга, постепенно уничтожая боевиков ВСУ, не желавших сдаваться в плен.
2025-01-26 07:15:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы штурмового подразделения группировки войск «Центр» захватили опорный пункт украинских боевиков на Красноармейском направлении. Уникальные кадры боя публикует Минобороны России.

Огневые точки националистов выявили с воздуха при помощи разведывательных беспилотников. Первыми в лесополосу зашли штурмовики мотострелкового батальона «Атлант» 35-й гвардейской мотострелковой бригады.

Под прикрытием гранатометчиков бойцы постепенно продвигались, уничтожая по пути живую силу противника. Прикрывая друг друга, они зашли в окопы ВСУ.

В ходе стрелкового боя военнослужащие ВС РФ зачистили блиндажи, закрепились на украинских позициях и продолжили дальнейшее продвижение вперед.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #штурм #ВСУ #блиндаж #красноармейское направление
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