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ВСУ потеряли более 420 боевиков за сутки боев на Курском направлении

МО РФ сообщает, что наши военнослужащие смогли уничтожить три украинских танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, семь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов.
2025-01-29 13:40:40
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о том, что ВСУ потеряли более 420 военнослужащих за сутки ведения боевых действий на Курском направлении. При этом один украинский боевик сдался в плен.

Из бронетехники, как отметили в российском оборонном ведомстве, неприятель лишился трех танков и семи боевых бронированных машин. Также противник потерял 29 автомобилей. 

Помимо этого, российским военнослужащим удалось уничтожить семь пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов. 

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоелизаветовка на территории Донецкой Народной Республики. МО РФ также опубликовало кадры водружения российского флага в освобожденной Новоелизаветовке. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #потери ВСУ #неприятель #Курское направление
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