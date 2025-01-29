ВСУ потеряли более 420 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Минобороны России сообщает о том, что ВСУ потеряли более 420 военнослужащих за сутки ведения боевых действий на Курском направлении. При этом один украинский боевик сдался в плен.

Из бронетехники, как отметили в российском оборонном ведомстве, неприятель лишился трех танков и семи боевых бронированных машин. Также противник потерял 29 автомобилей.

Помимо этого, российским военнослужащим удалось уничтожить семь пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоелизаветовка на территории Донецкой Народной Республики. МО РФ также опубликовало кадры водружения российского флага в освобожденной Новоелизаветовке.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.