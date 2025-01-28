Экипажи Т-90 уничтожили пункт управления БПЛА и расчет гранатомета ВСУ

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» уничтожили взводный опорный пункт, пункт управления БПЛА и СПГ-9 с расчетом ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России и показало кадры боевой работы.

В описании к видео сказано, что с воздуха разведка с помощью беспилотников выявила движение и работу противника и передала координаты танкистам. Экипажи оперативно прибыли на позицию и открыли огонь. Ведение огня корректировалось с помощью дронов. После выполнения задачи танкисты заехали в так называемый «отстойник», чтобы противник не смог обнаружить их местоположение.

Т-90М «Прорыв» - глубокая модернизация Т-90 с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Это один из самых приспособленных к боевым действиям в современных реалиях танков. Это достигается в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты и современной высокоавтоматизированной системы управления огнем с различными прицелами.

Танк оснащен боевым башенным модулем с мощной 125-миллиметровой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов, а также управляемой ракеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.