МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипажи Т-90 уничтожили пункт управления БПЛА и расчет гранатомета ВСУ

О движении и работе противника на одном из участков сообщила разведка с воздуха.
2025-01-28 12:18:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» уничтожили взводный опорный пункт, пункт управления БПЛА и СПГ-9 с расчетом ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России и показало кадры боевой работы.

В описании к видео сказано, что с воздуха разведка с помощью беспилотников выявила движение и работу противника и передала координаты танкистам. Экипажи оперативно прибыли на позицию и открыли огонь. Ведение огня корректировалось с помощью дронов. После выполнения задачи танкисты заехали в так называемый «отстойник», чтобы противник не смог обнаружить их местоположение.

Т-90М «Прорыв» - глубокая модернизация Т-90 с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Это один из самых приспособленных к боевым действиям в современных реалиях танков. Это достигается в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты и современной высокоавтоматизированной системы управления огнем с различными прицелами.

Танк оснащен боевым башенным модулем с мощной 125-миллиметровой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов, а также управляемой ракеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #прорыв #Запад #Т-90 #МО РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 