Белоусов поздравил военнослужащих, освобождавших Двуречную

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих ВС РФ, которые освободили населенный пункт Двуречная на территории Харьковской области.

Заслуженные поздравления от Белоусова адресованы командованию и личному составу 25-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени Латышских стрелков. Отмечено успешное выполнение боевых задач личным составом бригады при освобождении Двуречной.

Напомним, сегодня в сводке о проведении специальной военной операции от российского оборонного ведомства было указано на то, что этот населенный пункт перешел в руки российских военнослужащих в результате решительных действий.

Ранее сообщалось, что на территории одного из харьковских лесов оператор российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил украинскую 122-миллиметровую САУ «Гвоздика». Неприятеля удалось засечь во время движения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.