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Белоусов поздравил военнослужащих, освобождавших Двуречную

Населенный пункт, находящийся в Харьковской области, взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад».
2025-01-28 12:30:19
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих ВС РФ, которые освободили населенный пункт Двуречная на территории Харьковской области. 

Заслуженные поздравления от Белоусова адресованы командованию и личному составу 25-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени Латышских стрелков. Отмечено успешное выполнение боевых задач личным составом бригады при освобождении Двуречной

Напомним, сегодня в сводке о проведении специальной военной операции от российского оборонного ведомства было указано на то, что этот населенный пункт перешел в руки российских военнослужащих в результате решительных действий. 

Ранее сообщалось, что на территории одного из харьковских лесов оператор российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил украинскую 122-миллиметровую САУ «Гвоздика». Неприятеля удалось засечь во время движения. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #освобождение #Харьковская область #министр обороны #Андрей Белоусов #Двуречная
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