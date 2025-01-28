Минобороны России сообщило о том, что противник потерял более 280 военнослужащих за сутки ведения боевых действий на Курском направлении.

Кроме этого, российские военнослужащие уничтожили неприятельский танк, боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных машин и 20 автомобилей.

В небе курского приграничья постоянно работает российская авиация. Так, ранее сообщалось, что экипаж вертолета армейской авиации ВКС России Ми-28НМ сорвал ротацию боевиков ВСУ в курском приграничье. Помимо этого, отмечено, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ночью ударил по украинскому опорному пункту в Курской области.

Российские военнослужащие также продемонстрировали, как шло освобождение населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.