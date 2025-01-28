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ВСУ потеряли более 280 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Также враг лишился танка, боевой машины пехоты, шести боевых бронированных машин и 20 автомобилей.
2025-01-28 13:56:59
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о том, что противник потерял более 280 военнослужащих за сутки ведения боевых действий на Курском направлении. 

Кроме этого, российские военнослужащие уничтожили неприятельский танк, боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных машин и 20 автомобилей. 

В небе курского приграничья постоянно работает российская авиация. Так, ранее сообщалось, что экипаж вертолета армейской авиации ВКС России Ми-28НМ сорвал ротацию боевиков ВСУ в курском приграничье. Помимо этого, отмечено, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ночью ударил по украинскому опорному пункту в Курской области.

Российские военнослужащие также продемонстрировали, как шло освобождение населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Курская область #потери ВСУ #приграничье #Курское направление
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