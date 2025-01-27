Над Россией за ночь сбили 32 украинских беспилотника

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве уточнили, что 15 дронов сбили в Воронежской области, в Белгородской области перехватили 11 БПЛА.

Еще четыре вражеских аппарата уничтожили в Курской области, по одному - в Орловской и Тверской областях.

Напомним, прошлой ночью над Россией сбили 15 беспилотников.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.