МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Над Россией за ночь сбили 32 украинских беспилотника

Вражеские аппараты перехватили в Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской и Тверской областях.
2025-01-27 07:39:54
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве уточнили, что 15 дронов сбили в Воронежской области, в Белгородской области перехватили 11 БПЛА.

Еще четыре вражеских аппарата уничтожили в Курской области, по одному - в Орловской и Тверской областях.

Напомним, прошлой ночью над Россией сбили 15 беспилотников.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #беспилотники #дроны #МО РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 