ВС РФ освободили Великую Новоселку в ДНР

Российские военнослужащие освободили Великую Новоселку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

МО РФ отмечает, что населенный пункт был освобожден в результате наступательных действий 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й Армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

Ранее российское оборонное ведомство публиковало кадры уничтожения противника в Великой Новоселке.

Наши штурмовики зачищали от противника квартал за кварталом. Их действия активно поддерживали артиллеристы и операторы БПЛА.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.