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ВС РФ освободили Великую Новоселку в ДНР

Населенный пункт был освобожден благодаря активным наступательным действиям подразделений группировки войск«Восток».
2025-01-26 17:00:49
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие освободили Великую Новоселку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России. 

МО РФ отмечает, что населенный пункт был освобожден в результате наступательных действий  5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й Армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

Ранее российское оборонное ведомство публиковало кадры уничтожения противника в Великой Новоселке. 

Наши штурмовики зачищали от противника квартал за кварталом. Их действия активно поддерживали артиллеристы и операторы БПЛА. 

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ДНР #МО РФ #Великая Новоселка
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