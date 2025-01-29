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Пленный из ВСУ рассказал об угрозе расстрела за отказ выполнять приказ

Иван Сташук был водителем в тылу, но, когда в 117-й бригаде стало не хватать людей, его направили туда.
2025-01-29 10:58:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Командование угрожало расстрелом украинским солдатам за нежелание выполнять приказ. Об этом сообщил взятый в плен российскими бойцами военнослужащий 117-й бригады ВСУ Иван Сташук на видеозаписи, предоставленной Минобороны России.

«Командир роты Батя угрожал нам с товарищем, что если мы не захотим идти (выполнять приказ. - Прим. ред.), то на 15 лет посадят или может быть расстрел», - признался он.

Пленный рассказал, как попал в ряды ВСУ, и описал условия, при которых оказался в российском плену. Под предлогом проверки документов сотрудники территориального центра комплектования задержали Ивана, когда он пошел выпить кофе с товарищем. Сташука призвали не волноваться, пообещали проверить данные и отпустить домой, но этого не произошло - его призвали.

Военную подготовку проходил 35 дней, но, по его собственным заверениям, она не помогла. Восемь месяцев был водителем в тылу, потом перевели в 117-ю бригаду из-за нехватки личного состава.

Пленный рассказал, что его с товарищем отправили в посадку, несмотря на проблемы со здоровьем. У Ивана сорвана спина, у сослуживца тоже больные спина и ноги. Нашли небольшой блиндаж, который был плохо выкопан и фактически не защищал военных. Присели отдохнуть, мимо проходили российские военнослужащие и предложили сдаться, что украинцы и сделали.

Ранее пленный из Черкасской области рассказал, что в его городе не осталось мест на кладбище из-за серьезных потерь в личном составе в ходе боевых действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #пленный
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