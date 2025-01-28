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На Красноармейском направлении «Тосочка» уничтожила опорный пункт ВСУ

Удар наносился термобарическими снарядами.
2025-01-28 06:39:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Красноармейском направлении специальной операции расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» уничтожил украинский опорный пункт. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что удар наносился термобарическими снарядами с дистанции около шести километров. Мощным залпом по вражеским позициям расчет «Тосочки» поддержал наступление штурмовых подразделений.

Корректировка и контроль поражения целей осуществлялась при помощи беспилотников.

Ранее в МО РФ рассказали, как расчет ЗРК «Гибка-С» разогнал украинские дроны на Красноармейском направлении

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #тосочка #тос-2 #МО РФ #СВО #красноармейское направление
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