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ВС РФ водрузили российский флаг в Новоелизаветовке в ДНР

Также Минобороны России показало кадры боевой работы подразделений группировки войск «Центр».
2025-01-29 13:15:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие ВС РФ водрузили российский флаг в ходе освобождения Новоелизаветовки в Донецкой Народной Республике. Кадры с установлением государственного символа на крыше одного из зданий и боевой работой подразделений группировки войск «Центр» публикует Министерство обороны РФ.

В описании к видео сказано, что в ходе наступательных действий штурмовые подразделения, используя ударные дроны, уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты противника. Также была задействована артиллерия для уничтожения вскрытых вражеских позиций.

В дальнейшем штурмовики группировки зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ и освободили населенный пункт.

О взятии Новоелизаветовки сообщило оборонное ведомство в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции. Населенный пункт заняли подразделения группировки «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #МО РФ #триколор #Новоелизаветовка
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