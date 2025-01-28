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МО РФ показало кадры из освобожденной Новоегоровки

Ведомство опубликовало кадры из населенного пункта, который в результате активных боевых действий 20 января освободили военнослужащие подразделений группировки войск «Запад».
2025-01-28 16:20:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России продемонстрировало кадры из Новоегоровки в Луганской Народной Республике.

Напомним, населенный пункт освободили 20 января подразделения группировки войск «Запад». В ходе наступательных действий штурмовики, используя ударные беспилотники, уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты ВСУ. Для ударов по позициям противника задействовали артиллерию.

«В дальнейшем штурмовики зашли на вражеские позиции, зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ», - говорится в сообщении.

Подразделения группировки продолжают продвигаться вперед, методично выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций. Наши бойцы теснят врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #ЛНР #СВО #Новоегоровка
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