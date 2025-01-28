МО РФ показало кадры из освобожденной Новоегоровки

Министерство обороны России продемонстрировало кадры из Новоегоровки в Луганской Народной Республике.

Напомним, населенный пункт освободили 20 января подразделения группировки войск «Запад». В ходе наступательных действий штурмовики, используя ударные беспилотники, уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты ВСУ. Для ударов по позициям противника задействовали артиллерию.

«В дальнейшем штурмовики зашли на вражеские позиции, зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ», - говорится в сообщении.

Подразделения группировки продолжают продвигаться вперед, методично выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций. Наши бойцы теснят врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.