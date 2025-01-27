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ВС РФ поразили аэродромы и цеха производства дронов ВСУ

Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах.
2025-01-27 12:10:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ВС РФ поразили украинские военные аэродромы, говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о ходе проведения специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», - сказано в сообщении оборонного ведомства.

Также ВС РФ нанесли удары по цехам производства и складам хранения дронов ВСУ, базе горючего, скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах.

Ранее Минобороны отчиталось об освобождении Великой Новоселки в ДНР. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток». Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки превысили 160 человек. Также ВСУ лишились танка, четырех автомобилей и четырех орудий полевой артиллерии, в том числе САУ Krab.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ
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