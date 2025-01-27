ВС РФ поразили украинские военные аэродромы, говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о ходе проведения специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», - сказано в сообщении оборонного ведомства.

Также ВС РФ нанесли удары по цехам производства и складам хранения дронов ВСУ, базе горючего, скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах.

Ранее Минобороны отчиталось об освобождении Великой Новоселки в ДНР. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток». Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки превысили 160 человек. Также ВСУ лишились танка, четырех автомобилей и четырех орудий полевой артиллерии, в том числе САУ Krab.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.