Российские военные подняли флаг в освобожденной Великой Новоселке

После зачистки Великой Новоселки воины-гвардейцы Российской армии подняли в поселке государственные флаги РФ и знамена своих соединений.

Министерство обороны России показало кадры с флагами в освобожденном населенном пункте.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав двух бригад, участвовавших в штурме населенного пункта.

Великую Новоселку взяли в результате активных наступательных действий подразделений 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й Армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток». Военное ведомство сообщило об этом 26 января.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.