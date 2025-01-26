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Российские военные подняли флаг в освобожденной Великой Новоселке

Министерство обороны России показало кадры с российскими флагами в освобожденном населенном пункте ДНР.
2025-01-26 18:37:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

После зачистки Великой Новоселки воины-гвардейцы Российской армии подняли в поселке государственные флаги РФ и знамена своих соединений.

Министерство обороны России показало кадры с флагами в освобожденном населенном пункте.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав двух бригад, участвовавших в штурме населенного пункта.

Великую Новоселку взяли в результате активных наступательных действий подразделений 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й Армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток». Военное ведомство сообщило об этом 26 января.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Украина #освобождение #ВСУ #поднятие флага #Великая Новоселка
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