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Пленный из ВСУ рассказал, что в его городе не осталось мест на кладбище

Алексей Бабенко вспомнил, что видел, как погибают его сослуживцы, с которыми разговаривал за два часа до этого.
2025-01-28 11:41:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятый в плен солдат ВСУ Алексей Бабенко из Черкасской области рассказал, что в его городе не осталось мест на кладбище из-за серьезных потерь в личном составе в ходе боевых действий. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны России.

«У нас в городе есть кладбище, на котором начинали хоронить. Сейчас уже открыли вторую часть на другом кладбище. Хоронить негде погибших», - поделился пленный.

Бабенко рассказал, что некоторых сослуживцев, с которыми он общался, уже не было в живых спустя пару часов. Алексей добавил, что о переброске в курское приграничье украинские солдаты узнают рядом с границей или уже на территории Курской области. Бабенко охранял грузовой автомобиль ЗИЛ с боекомплектом в селе Гончаровка. Позже из-за нехватки живой силы его заставили занять позиции.

В какой-то момент началась стрельба, российские бойцы подошли к окопу и велели Бабенко бросить автомат, снять бронежилет. Украинец сделал все как сказали, сдался в плен и сохранил свою жизнь.

Ранее другой пленный рассказал, что из распиаренной 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ дезертировало 1 700 солдат, таким образом, бригада выбилась в лидеры по числу дезертиров. Многих военнослужащих не обеспечили необходимой техникой в нужном объеме, выдав одно стрелковое оружие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #Потери #пленный
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