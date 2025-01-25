Бойцы группировки войск «Запад» уничтожили САУ «Гвоздика» ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет» в Харьковской области. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля их работы.

Разведчики группировки заметили движение 122-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С1 на огневую позицию в лесу. После подтверждения координат было принято решение о точечно ее подорвать.

Российские военнослужащие нанесли удар барражирующим боеприпасом «Ланцет». Прямым попаданием САУ «Гвоздика» была уничтожена. Контроль работы расчетов вели средства воздушной разведки в реальном времени.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.