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«Ланцет» похоронил украинскую САУ «Гвоздика» в харьковском лесу

Разведчики заметили движение 122-миллиметровой самоходной артиллерийской установки на огневую позицию.
2025-01-25 16:47:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы группировки войск «Запад» уничтожили САУ «Гвоздика» ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет» в Харьковской области. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля их работы.

Разведчики группировки заметили движение 122-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С1 на огневую позицию в лесу. После подтверждения координат было принято решение о точечно ее подорвать.

Российские военнослужащие нанесли удар барражирующим боеприпасом «Ланцет». Прямым попаданием САУ «Гвоздика» была уничтожена. Контроль работы расчетов вели средства воздушной разведки в реальном времени.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #гаубица #САУ #2С1 «Гвоздика» #группировка войск запад #БПЛА "Ланцет"
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