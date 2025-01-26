Вооруженные силы Украины потеряли с начала боевых действий на курском направлении более 55 тысяч военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны России.

Только за последние сутки потери ВСУ превысили 180 боевиков, уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, российские военнослужащие поразили боевую машину пехоты Bradley, четыре боевых бронированных машины, 10 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, две буксируемые гаубицы, миномет, три станции РЭБ, два пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

Всего за время боев на этом направлении противник потерял больше 319 танков. Уничтожены 238 украинских БМП, 183 БТРа, 1 626 ББМ, 1 639 автомобилей, 392 орудия, 44 РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и 6 MLRS.

Российские бойцы вывели из строя 16 вражеских ЗРК, 8 транспортно-заряжающих машин, 103 станции РЭБ, 14 контрбатарейных РЛС, 4 РЛС ПВО, 32 инженерных и других машин.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.